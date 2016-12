Milan, Galliani: "Cerchiamo un vice Montolivo"

Riparte il campionato ma in casa Milan la rosa a disposizione di Montella è ancora da completare dopo un mercato complicato anche dalla cessione societaria: "I movimenti sono concordati tra tutte le parti - ha ammesso Galliani a Premium Sport -. Montella ha chiesto un vice Montolivo e lì interverremo col nostro budget. Paredes ? La Roma non lo cede, Spalletti lo vuole tenere. Kovacic ? Perez mi ha detto che non intendono mandarlo via".

All'esordio in campionato i rossoneri affrontano il Torino dell'ex Sinisa Mihajlovic che alla vigilia non ha mancato di togliersi un sassolino dalla scarpa: "Con lui saremmo in andati in Europa? Cosa sarebbe successo nessuno può saperlo - ha risposto Galliani -. L'unica cosa certa è che in quel momento eravamo sesti. Guardiamo avanti. Proveremoa prendere un vice Montolivo, ma è ovvio che questo è un mercato particolare". L'ultimo nome è Rodrigo Caio per la difesa: "In difesa siamo coperti".