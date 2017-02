Adriano Galliani spiega il no di Caceres al Milan: "Il ragazzo ci ha pensato. Abbiamo fatto un'offerta che ha ritenuto insufficiente - ha detto a Premium Sport - Ha superato tutte le visite, ma non abbiamo raggiunto un accordo economico. Gli auguro buona fortuna in un'altra squadra. Pensavo che potesse fare al caso nostro, perché può giocare a destra, a sinistra e al centro. Il mercato è chiuso".