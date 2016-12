Milan, Fellaini ha detto sì. Ora si tratta con lo United

Il Milan si prepara a fare un tentativo per Fellaini. Secondo quanto si legge sul Corriere della Sera, il giocatore ha già detto sì al trasferimento in rossonero. Galliani, da anni alla ricerca di un centrocampista di livello internazionale, è pronto a trattare con il Manchester United, che nel 2013 lo aveva pagato 32,4 milioni di euro. Non sarà, al momento, una trattativa facile: i Red Devils vogliono 20 milioni per lasciarlo andare via.