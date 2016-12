Milan, El Ghazi nel mirino: pronti 10 milioni

Ceduto Luiz Adriano in Cina, il Milan è ora pronto a muoversi sul mercato per rinforzare innanzitutto il centrocampo, dove Witsel rimane un obiettivo insieme a Fellaini , Soriano e Banega . Il nome nuovo, però, è quello dell'olandese El Ghazi , giovane talento dell' Ajax che può ricoprire più ruoli. Una sorta di jolly offensivo, per cui i rossoneri potrebbero mettere sul piatto circa 10 milioni di euro.

Il Milan segue da mesi il 20enne olandese, dotato di un gran fisico (189 cm) abbinato a un ottimo dribbling e a una notevole rapidità nei movimenti. El Ghazi - che sinora quest'anno ha collezionato 13 presenze e 8 gol in campionato - è un profilo ideale per la squadra di Mihajlovic, visto che si tratta di un giovane in grado di rinforzare la rosa con parecchia qualità. Ecco perché, nonostante la giovane età e la poca esperienza, i rossoneri sono pronti a spingersi fino a circa 10 milioni di euro per portare il giocatore in Italia.