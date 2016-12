Milan, ecco le mosse: Musacchio e Zielinski vicini. Ma bisogna aspettare

Musacchio , Zielinski , Sosa . E Cuadrado. È questo il mercato del Milan, in questo momento. Fermo ufficialmente, perché fino alla firma coi cinesi (entro il 20 luglio), non ci saranno colpi, questo è l'accordo. Ma sottotraccia prosegue il lavoro per dare a Montella i giocatori chiesti. Su Musacchio la trattativa è molto avviata: a Ibizia Galliani ha incontrato l'agente dell'argentino, di proprietà del Villarreal. Sul piatto tanti milioni, almeno 25, quelli chiesti dagli spagnoli. Ma i rossoneri sono molto fiduciosi per il buon esito della trattativa.

Poi c'è Zielinski, e anche qui il Milan sta andando spedito. La conferma è arrivata direttamente dal ds dell'Udinese, intervistato da calciomercato.it: "C'è interesse, sì, ma nessun incontro previsto". Normale, ma Bonato ha spiegato che i rossoneri non sono gli unici in corsa per il centrocampista polacco: "Napoli e Liverpool sono sempre interessate".



L'espresso desiderio di Montella riguarda però il principito Sosa: l'ex giocatore del Napoli, attualmente al Besiktas, non è un profilo che "gasa" i tifosi, ma il nuovo tecnico l'ha chiesto come pedina necessaria la proprio progetto tattico. I turchi non molleranno facilmente, serviranno 8 milioni, nonostante i 31 anni.



La pista Cuadrado, poi, non è da trascurare: con la Juve pesante su Pjaca, i bianconeri potrebbero mollare la pista che porta al ritorno del colombiano, lasciando il campo libero ai rossoneri. Che però devono mettere sul piatto 22 milioni per l'esterno, ottimo sia per il 4-3-3 che per il 4-2-3-1 di Montella.



Infine la questione attaccante: con la partenza di Bacca molto, molto probabile, e l'arrivo di Lapadula, Montella chiederà un attaccante di movimento. Quindi non Pavoletti, ma un profilo differente. Non ci sono riscontri, invece, sul nome di Lasagna.