Milan, ecco il trequartista: si riapre con il Palermo per Vazquez

Il trequartista? Eccolo! O meglio, rieccolo, visto che si tratta di Franco Vazquez , già trattato la scorsa estate con il Palermo . Insomma, un obiettivo datato, un giocatore gradito a Mihajlovic, un nome già entrato nei colloqui tra Galliani e Zamparini . A maggio tutto saltò perché i rosanero avevano già messo in preventivo la cessione di Dybala: oggi il discorso si riapre per giugno, da non escludere però già per gennaio. La cifra? Venti milioni.

Insomma,l'attuale passaggio al 4-3-3 e il futuro spostamento al 4-4-2 come modulo base sono mosse dettate dalla contingenza. Suggerite cioé dalla mancanza di un uomo capace di giocare tra le linee, assistere le punte e legare attacco e centrocampo. Mancanza che un uomo come Vazquez cancellerebbe: i fili del discorso con Zamparini, solo momentaneamente allentati, sono dunque stati riannodati, la prospettiva porta alla prossima stagione - data la quantità di milioni che muove questo affare e, non ultimo, considerato pure il possibile ingaggio di Boateng a gennaio, opzione tampone per i sei mesi successivi - anche se al momento non vanno escluse possibili anticipazioni.



Esattamente come occorre fare per il caso Diego Lopez. In sintesi: il portiere spagnolo, alle prese con le cure per una fastidiosa tendinopatia, si sente ormai chiuso da Donnarumma, ha il vantaggio di poter giocare le coppe e ha molti estimatori. L'ingaggio molto pesante (5 milioni di euro lordi a stagione sino al giugno 2018) è argomento che pesa e facilita una separazione consensuale: sicura a giugno, probabile a gennaio. La Spagna come meta quanto mai probabile.