MILAN: "OTTIMISMO PER OCAMPOS"

Il Milan è ottimista per Ocampos. A riverlarlo è stato il ds Rocco Maiorino ai microfoni di Premium Sport: "Colloquio tra Genoa e Marsiglia per Ocampos? Noi abbiamo avuto un colloquio col Genoa e con il procuratore di Ocampos e abbiamo raggiunto un accordo con le parti. Ieri Galliani si è sentito con il Marsiglia e dovranno poi rinegoziare il contratto Genoa e Marsiglia. Siamo ottimisti per l’eventuale riuscita dell’operazione. Veloso colpo last minute? Al momento siamo solo concentrati su Ocampos. Non ci sono altre operazioni in programma".