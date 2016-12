Milan: Dzeko sfida Ibrahimovic

Dopo appena un anno e 17 gol Carlos Bacca potrebbe salutare il Milan che spera in una plusvalenza da mettere nel prossimo bilancio. Il colombiano non ha convinto pienamente l'ambiente rossonero che per averlo, l'estate scorsa, ha sborsato 30 milioni di euro al Siviglia. Con 35 milioni di euro l'affare è più che possibile.



Così servirà un altro attaccante di primo livello. Il sogno è sempre Zlatan Ibrahimovic con il quale si continua a trattare sotto traccia con la regia di Mino Raiola. L'apertura dello svedese ha rilanciato le quotazioni di Galliani che farà l'ennesimo tentativo per riportalo a "casa". Il nome nuovo, però, è quello di Edin Dzeko. Il bosniaco ha deluso a Roma ed è in cerca di una nuova sfida per il suo ultimo rilancio della carriera. Ecco perché l'ex Manchester City è un'occasione ghiotta per il Milan che naviga nella stessa situazione. Affare anche low cost visto i buoni rapporti con i giallorossi.