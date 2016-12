Milan: Diamanti e Fabio Coentrao obiettivi per gennaio

12:39 - Il Milan è pronto a fiondarsi sul mercato di gennaio per cercare di dare una sterzata decisa a una stagione che stenta a decollare. Come riportato da Tuttosport, sono due gli obiettivi principali del club rossonero, che vuole rinforzare la fascia sinistra e l'attacco: il primo è Fabio Coentrao, terzino mancino del Real Madrid che Ancelotti potrebbe lasciare partire in prestito; l'altro è Diamanti, ma c'è da convincere il Guangzhou Evergrande.

Si raffredda, almeno per gennaio, la pista che porta a Marcelo Brozovic, centrocampista classe 1992 della Dinamo Zagabria. Il croato piace alla dirigenza rossonera, ma in questo momento la priorità del club è rinforzare i reparti dove c'è più necessità. E col ritorno di Montolivo e il recupero di Van Ginkel, il Milan è convinto di avere le risorse già in casa.



Gli sforzi, almeno per il momento, sono dunque concentrati su un possibile doppio colpo in prestito. Fabio Coentrao, già cercato lo scorso anno, è l'obiettivo numero uno per la fascia di sinistra. Il portoghese sta trovando pochissimo spazio al Real Madrid e un suo trasferimento temporaneo potrebbe anche essere facilitato dall'ottimo rapporto del Milan con Ancelotti e Florentino Perez. Per quanto riguarda Diamanti, invece, bisognerà convincere il Guangzhou Evergrande, che l'anno scorso ha speso 6,9 milioni per il suo cartellino. I rossoneri hanno bisogno di un attaccante per tamponare l'assenza di Honda, che salterà gennaio per la Coppa d'Asia col Giappone. L'ex Bologna, mancino in grado di giocare sulla trequarti e anche a destra, è il profilo ideale per il gioco di Inzaghi, che ha già dato il proprio benestare alla possibile operazione.