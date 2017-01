Milan, Deulofeu sbarca a Malpensa: comincia l'avventura

E' il giorno di Gerard Deulofeu, il suo primo giorno da quasi... milanista. Alla Malpensa, all'ora di cena, lo sbarco dell'attaccante in forza all'Everton che vestirà rossonero (visite mediche permettendo) a titolo di prestito per 750mila euro fino al 30 giugno prossimo. Lunedì coi medici, per l'idoneità e i rituali d'obbligo in attesa dei comunicati di Milan e Everton che ne sanciscano il trasferimento.



Dalle giovanili del Barcellona alle esperienze, poco esaltanti, con Siviglia ed Everton, la carriera del 23enne Deulofeu a livello di club non è stata granché. Le cose sono andate meglio nelle nazionali giovanili della Spagna, con le quali ha vinto due Europei Under 19, diventando capitano dell’Under 21. Ora, salvo sorprese, la sua avventura milanista: sei mesi per cominciare.