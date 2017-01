Milan-Deulofeu: affare fatto, ma mancano le visite mediche

Non è un giallo, ma solo una piccola retromarcia. Il Milan aveva annunciato poco prima delle 20 l'arrivo di Gerard Deulofeu in prestito secco dall'Everton con un tweet sul proprio profilo. Il tweet, però, è stato rimosso. Il motivo è semplice: fino a quando Deulofeu non sosterrà le visite mediche, l'affare non sarà ufficiale. La bontà della trattativa non è in discussione. Lo spagnolo arriverà domenica a Milano, poi lunedì sosterrà le visite mediche e infine metterà la firma sul contratto fino al 30 giugno 2017.