Milan, Destro è arrivato a Milano

14:55 - L'attesa è finita: Mattia Destro ha detto sì al Milan. Dunque nessuna sorpresa, il giocatore ha sciolto la riserva accettando di vestire la maglia rossonera: tra il Milan e la Roma era già tutto fatto - accordo per il prestito con diritto di riscatto - le ultime perplessità sono state affrontate nella notte e risolte grazie al pressing del padre e dell'agente del giocatore. Inzaghi ha ottenuto così il suo grande rinforzo per l'attacco.

18:56 VISITE MEDICHE PER DESTRO

Visite mediche in corso per Mattia Destro e prima foto con la maglia del Milan. Scatto postato sul profilo Instagram del Milan.

17:38 GALLIANI: "MERCATO IN ENTRATA CHIUSO"

Adriano Galliani è andato alla stazione Centrale di Milano per accogliere Mattia Destro: "Mi ha piacevolmente sorpreso vedere così tante persone per Mattia. Non me l'aspettavo. Sono contento e questo entusiasmo è importante, ma spero che presto si trasformi in risultati positivi. Pazzini resta". L'ad del Milan ha parlato anche delle altre trattative: "Per Armero abbiamo un accordo con il Genoa, ma per ora il giocatore non accetta la destinazione, ma Antonelli non rientra nella trattativa. Niang? È un giocatore del Genoa e lo sarà per i prossimi sei mesi. Speriamo tutti che faccia bene in rossoblu. Munoz? No no, il nostro mercato in entrata è chiuso".17:20 - "TANTO ENTUSIASMO MI COLPISCE"

L'affetto attorno a Mattia Destro, da parte dei tifosi presenti, ha colpito il giovane attaccante: "Non mi aspettavo questa acoglienza, sono davvero sutipito, piacevolmente stupito. Chi mi ha convinto? Non c'era bisogno di convincermi, il Milan è il Milan e non vedo l'ora di cominciare".

17:00 - MATTIA E' ARRIVATO A MILANO

Puntuale, il treno che ha portato Mattia Destro è arrivato alla Stazione Centrale. Per Mattia accoglienza da star. Ad aspettarlo, c'era anche l'ad Adriano Galliani.

15:50 - MATTIA, LE CIFRE: AMMONIZIONI E GOL

Un particolare su Mattia Destro. Arriva al Milan con il "peso" di tre cartellini gialli, il che significa che al prossimo dovrà scontare un turno di squalifica. Fa parte della vita di un calciatore. Al Milan interessano però i suoi gol: ne ha segnati 38 in serie A, 36 dei quali in area di rigore: proprio quello che manca (serve) al Milan di Pippo Inzaghi.

14:20 - DESTRO E' PARTITO PER MILANO

"Sono contentissimo di questa scelta". Con queste poche parole Mattia Destro saluta la Capitale. L'ex attaccante della Roma è partito da pochi minuti dalla stazione Termini per raggiungere Milano e la maglia rossonera del Milan che lo attende per iniziare una nuova avventura professionale.

12:02 - DESTRO ALLE 17 A MILANO

Il nuovo attaccante rossonero sarà a Milano alle 16:55. Subito si sottoporrà alle prime visite mediche che saranno completate domani, dopodiché la firma del contratto che lo lega al Milan.

11:45 - MATTIA DESTRO: "GRAZIE ROMA, ORA UNA NUOVA SFIDA"

Grazie Roma: ero un ragazzino e mi hai fatto diventare grande... E qui ho scoperto che l'Amore con la A maiuscola esiste davvero! ‪#‎ludovicacaramis‬ E ora a Milanello per una nuova sfida convinto e determinato!!!! È già iniziato il countdown verso San Siro ‪#‎rossonero‬ ‪#‎prontoapartire‬

11:40 - DESTRO, VISITE MEDICHE QUESTA SERA A MILANO

La prima parte delle visite mediche verrà svolta questa sera. I controlli saranno poi ultimati domani: domenica Mattia Destro sarà in campo col Milan.



11:32 - DESTRO ATTESO A MILANO NEL POMERIGGIO

Dopo aver detto sì alla proposta rossonera, Mattia Destro è atteso a Milano già nel pomeriggio per ultimare il suo trasferimento alla corte di Inzaghi.



11:15 - CONTRATTO FINO AL 2019

Per Mattia Destro un contratto fino al 30 giugno 2019, a 2,5 milioni a stagione. Resta, ovviamente, la clausola del diritto di riscatto che il Milan può esercitare al 30 giugno. Per il momento, Destro passa in rossonero a titolo di prestito per 700 mila euro. Il riscatto è fissato a 12 milioni.

10:55 - DESTRO HA DETTO SI' AL MILAN

Eccolo, il sì. Quello che tutti aspettavano. Mattia Destro ha accettato il Milan. Ultimi dubbi sciolti questa mattina. Ha com unicato la sua decisione con una telefonata all'ad Galliani. In giornata è atteso a Milano.

10:15 - IL PADRE E IL PROCURATORE SPINGONO DESTRO AL MILAN

A spingere Destro ad accettare il trasferimento al Milan sono soprattutto il padre e il procuratore. L'attaccante ha avanzato alcune perplessità circa il progetto tecnico rossonero ma il pressing sta dando i frutti sperati da Adriano Galliani. Forse la risposta slitta di qualche ora ma il Milan insiste per avere chiarezza il prima possibile.



10:00 - RESTA IN STAND-BY L'OPERAZIONE TAARABT

La questione Destro tiene momentaneamente in stand-by l'operazione Taarabt. Al momento il QPR non ha grande interesse nella trattativa e lo stesso giocatore marocchino è dubbioso sul fatto di tornare in Italia per soli 6 mesi. Un'operazione che però potrebbe entrare nel vivo nelle ultime ore di mercato.