Milan, De Jong verso la cessione ai Los Angeles Galaxy

Nigel De Jong sta per dire addio al Milan. Il centrocampista olandese, che quest'anno ha totalizzato solo sei presenze, è in procinto di accettare l'offerta dei Los Angeles Galaxy. Il mercato rossonero, quindi, non è chiuso. Per lo meno, quello in uscita, in direzione Stati Uniti. Se è in fase avanzata la trattativa per la cessione di Nocerino al Dc United o agli Orlando City, in queste ore l'agente di De Jong, Rodger Linse, ha incontrato a Milanello Galliani.