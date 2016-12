Milan: De Jong piace al Leicester e Montolivo è vicino al rinnovo

Futuro inglese per Nigel De Jong. Il centrocampista olandese sta trovando poco spazio alla corte di Sinisa Mihajlovic e ora potrebbe lasciare il Milan dopo 96 presenze e 7 gol dalla stagione 2012-2013 (soltanto 6 gare quest'anno). Come riporta People, il Leicester lo corteggia e può averlo già in questa sessione di mercato per una cifra vicina intorno ai 3 milioni di euro. Al contrario, Montolivo è vicino al rinnovo: per il capitano è pronto un triennale.