Milan, da R. Caio a Bernaderschi: ecco gli obiettivi

L'oro cinese è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri e Vincenzo Montella può sognare degli investimenti da gennaio. Partiamo da un dato: i 100 milioni non serviranno al club di via Aldo Rossi per il mercato, ma saranno incassati da Fininvest. La seconda rata è un passo importante verso il closing delle prossime settimane e quindi è lecito poi pensare a una campagna acquisti mirata a rinforzare la rosa come da accordi nel preliminare firmato in Sardegna ad agosto.



Montella si aspetta degli acquisti in difesa, un vice Montolivo in regia e un esterno sinistro, nonostante il reparto offensivo sia un po' affollato. In queste settimane due sono stati gli obiettivi dei rossoneri: Musacchio del Villarreal (c'era già un accordo di 25 milioni) e Rodrigo Caio del San Paolo sono i due nomi sul taccuino. L'argentino ha passaporto italiano ed è comunitario, così come il brasiliano, che costa 10 milioni di euro e in patria è addirittura considerato l'erede di Thiago Silva.



Il 31 agosto a Milanello era arrivato soltanto Mati Fernandez, ma non un vice Montolivo. E anche in questo reparto sono due i nomi: Fabregas e Badelj. Lo spagnolo, però, aveva già dichiarato tramite il suo profilo Twitter di voler restare a Londra, al Chelsea, smentendo la notizia di un presunto litigio con Antonio Conte.



Ma la novità di mercato riguarda l'esterno. Al Milan, per gennaio, interessa Bernardeschi della Fiorentina. Il giocatore, che in viola indossa la maglia numero 10, ha un contratto in scadenza nel 2019 e difficilmente la famiglia Della Valle si priverà del suo talento. Ma al Milan monitorano la situazione. L'alternativa sarebbe Berardi, ma il giocatore, grande tifoso dell'Inter, ha già detto no alla Juventus e difficilmente acceterebbe di lasciare il Sassuolo con sei mesi di anticipo. Un altro nome è quello di Gomez dell'Atalanta.