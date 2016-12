Milan, Cuadrado si scalda: lo vuole Montella

Come anticipato in esclusiva l'8 luglio scorso , il Milan è intenzionato a fare sul serio per Cuadrado . Il colombiano del Chelsea è una richiesta precisa di Montella che lo vorrebbe nel suo 4-3-3. Il mercato rossonero è ancora bloccato, ma Galliani è pronto a fare un primo sondaggio con il club inglese: l'idea è quella di proporre un prestito oneroso con diritto di riscatto. L'ultima parola spetterà a Conte che nei prossimi giorni valuterà l'esterno d'attacco.

La volontà del giocatore potrebbe essere decisiva: a Londra non si è ambientato e gradirebbe la destinazione rossonera visto l'ottimo rapporto con Montella nato ai tempi della Fiorentina. Cuadrado piace molto a Conte, ma per lui potrebbe non esserci ancora posto a Stamford Bridge. Il Milan, invece, gli garantirebbe un ruolo da titolare e da leader. C'è da battere anche la concorrenza della Juventus che monitora la situazione da vicino dopo averlo avuto in prestito la passata stagione. Più defilata l'Inter che ha avuto contatti con l'agente Lucci, ma ha dato priorità a Candreva. Mente il Milan, nonostante la smentita di Galliani dei giorni scorsi, è intenzionato a fare sul serio per arrivare al colombiano: l'ala destra che serve a Montella per volare sulle fasce.