Milan-Cuadrado, ora si può

Con la cessione ai cinesi il mercato non avrà un'accelerata improvvisa, almeno in questa sessione di mercato. Bisognerà comunque fare una cessione importante, Bacca o De Sciglio , e lavorare con prestiti con diritto o obbligo di riscatto. Ed è il caso di Cuadrado , come da noi anticipato , avendolo allenato alla Fiorentina . Nei prossimi giorni ci saranno altri contatti con il Chelsea per il colombiano.

I Blues chiederanno un obbligo di 25-30 milioni di euro, mentre il club di via Aldo Rossi lavorerà per un diritto di riscatto. Ma in realtà, nella prossima stagione, un investimento da 20-25 milioni di euro per l'esterno potrà essere fatta. Qualcosa cambierebbe in caso di cessione di Bacca o De Sciglio: in questo caso ci sarebbero i soldi per chiudere l'operazione.