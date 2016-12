Milan, continua la trattativa per Bentancur

Il Milan continua la trattativa col Boca Juniors per Rodrigo Bentancour. Il club argentino ci sta pensando: i rossoneri hanno offerto 15 milioni di euro e un contratto di 5 anni a 1,5 milioni al giocatore. La Juventus, che aveva un'opzione sul classe 1997, si è defilata perché non ha intenzione di partecipare a un'asta per un giocatore che non sarebbe nemmeno titolare nell'attuale squadra di Massimiliano Allegri.