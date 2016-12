Milan, continua il pressing su Rodrigo Caio

Negli ultimi giorni di mercato, il Milan cercherà di regalare un altro rinforzo a centrocampo a Vincenzo Montella . Si farà un tentativo per Paredes , ma la Roma (che lo valuta 20 milioni di euro) continua a non voler ascoltare proposte. Per gennaio ci sarebbe Rodrigo Caio per la difesa: il classe 1993 gioca nel San Paolo e piace anche al Barcellona. In patria è considerato l'erede di Thiago Silva.

Luciano Spalletti ha blindato, anche al termine del 4-0 contro l'Udinese, il centrocampista argentino, rientrato dal prestito all'Empoli. Il Milan al momento non ha soldi per chiudere la trattativa: per questo è davvero difficile convincere il ds della Roma, Walter Sabatini. Discorso diverso per Rodrigo Caio, che Adriano Galliani sta trattando per gennaio, quando in via Aldo Rossi avranno più liquidità economica per l'arrivo dei fondi cinesi.