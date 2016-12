Milan: con Robinho parte anche Alex

Non c'è solo Robinho nel mirino del Santos. Il club brasiliano ha ottenuto la rescissione dell'attaccante che si svincolerà a giugno dal Milan e potrà dunque rimanere in Brasile. Ma il presidente del 'Peixe' Modesto Roma Junior, sbarcato in queste ore in Italia, punta un altro obiettivo di mercato: si tratta di Alex, l'ultimo brasiliano rimasto in maglia rossonera e dall'ingaggio piuttosto pesante. L'ex difensore del Psg percepisce uno stipendio annuo di 2,5 milioni a stagione e ha contratto fino al 2016.