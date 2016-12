Milan: Cerci-Genoa, passo avanti

A giorni potrebbe esserci una novità in casa Milan. Il fondo di investimenti, che detiene il 50% del cartellino di Alessio Cerci, sta per dare l'ok al uo trasferimento al Genoa, in prestito. Il giocatore è ormai in uscita e non rientra più nei piani di Sinisa Mihajlovic. Con il suo addio, Adriano Galliani può dare il via al mercato in entrata. Si aspetta anche la cessione alla Roma di El Shaarawy, poi si chiuderà per El Ghazi dell'Ajax.