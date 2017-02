Superate le visite mediche, sembrava fatta. Invece non è, per il momento, così. Caceres e il Milan sono ancora sufficientemente lontani da lasciar pensare che l'affare possa anche, a questo punto clamorosamente, saltare. Il club rossonero avrebbe infatti proposto all'uruguaiano un contratto di cinque mesi ma avrebbe ricevuto dal giocatore un secco rifiuto. Anche sull'ingaggio le parti non sarebbero vicine. Trapela un certo pessimismo nell'entourage di Caceres