Milan: Caceres supera le visite mediche

Il primo scoglio è stato superato. Ora non resta che sedersi attorno a un tavolo per trovare un punto di incontro sotto il profilo economico. Martin Caceres ha infatti superato le visite mediche e, al termine di una lunga giornata di test tra la clinica La Madonnina e Milanello , è da considerarsi idoneo a tutti gli effetti. Arruolabile, quindi, sempre che, come detto, il giocatore ex Juve dovrà accordarsi con i rossoneri prima di firmare e diventare un giocatore del Milan .

In casa rossonera l'idea dello svincolato Caceres è arrivata dopo l'ennesimo infortunio in difesa, quello di Luca Antonelli, arrivato dopo i forfait di De Sciglio e Calabria. A questo punto infatti Montella può contare sul solo Vangioni per il versante sinistro di difesa. L'uruguaiano è arrivato ieri sera a Milano proveniente da Londra e ha cenato con l'ad Adriano Galliani per discutere degli eventuali termini del contratto. Oggi il giorno verità e solo una lunga serie di esami stabilirà se il giocatore è abile e arruolabile in tempi brevissimi dal tecnico rossonero. Solo una quindicina di giorni fa Caceres aveva raggiunto un accordo con il Trabzonspor per un contratto di due anni e mezzo poi tutto saltò proprio dopo le visite mediche proprio per i problemi fisici non risolti. Il Milan spera di trovare un giocatore integro.