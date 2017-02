Milan: Caceres, iniziate le visite mediche approfondite

In casa rossonera l'idea dello svincolato Caceres è arrivata dopo l'ennesimo infortunio in difesa, quello di Luca Antonelli, arrivato dopo i forfait di De Sciglio e Calabria. A questo punto infatti Montella può contare sul solo Vangioni per il versante sinistro di difesa. L'uruguaiano è arrivato ieri sera a Milano proveniente da Londra e ha cenato con l'ad Adriano Galliani per discutere degli eventuali termini del contratto. Oggi il giorno verità e solo una lunga serie di esami stabilirà se il giocatore è abile e arruolabile in tempi brevissimi dal tecnico rossonero. Solo una quindicina di giorni fa Caceres aveva raggiunto un accordo con il Trabzonspor per un contratto di due anni e mezzo poi tutto saltò proprio dopo le visite mediche proprio per i problemi fisici non risolti. Il Milan spera di trovare un giocatore integro.