Milan-Caceres, ballano 400mila euro

Sono ore decisive per il futuro di Martin Caceres al Milan . In giornata è attesa la risposta del difensore uruguaiano alla proposta rossonera. Proposta, che, in realtà, non è piaciuta molto all'ex Juve. Non tanto per il contratto di 5 mesi, quanto per l'ingaggio. Caceres, forte di un palmares, di livello assoluto, chiede 800mila euro, mentre il Milan sarebbe partito da 300mila, arrivando al massimo a 400mila. Un divario, che ha congelato l'operazione.

Insomma, nonostante il superamento delle visite mediche, l'ingaggio di Caceres ha subito un'inattesa frenata al momento di mettere nero su bianco. Perché l'offerta del Milan non ha soddisfatto il 29enne di Montevideo, pronto a rimettersi in gioco, ma non a svalutarsi, lui che con la Juve ha vinto titoli e coppe, anche da protagonista. Certo, i tanti infortuni rimediati in carriera non lo assicurano da ricadute e anche per questo la società rossonera non vuole rischiare di spendere troppo per un giocatore che potrebbe accusare nuovi stop.