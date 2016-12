Milan, caccia ai rinforzi: Witsel, Soriano o Rabiot

Primo obiettivo: rinforzare il centrocampo. Il Milan, sesto in campionato a otto punti dall'Inter capolista, a gennaio proverà a intervenire sul mercato per mettere a disposizione di Sinisa Mihajlovic qualche nuovo innesto in grado di migliorare la qualità della rosa. I nomi caldi sono soprattutto tre: Witsel, Soriano e Rabiot. Ma attenzione anche a Banega del Siviglia, in scadenza di contratto a giugno.

Witsel è un vecchio pallino di Adriano Galliani, che più volte in passato ha sondato il terreno per il belga dello Zenit. Il giocatore verrebbe in Italia volentieri ma lo scoglio più grande riguarda il club russo, qualificato agli ottavi di Champions e senza il minimo bisogno di fare cassa. Ecco perché, per i rossoneri, risultano più percorribili le piste che portano a Rabiot o Soriano.



Il francese, in rotta col Psg, reclama spazio e non vede l'ora di provare una nuova esperienza mentre il centrocampista della Sampdoria tornerebbe con piacere a lavorare con Mihajlovic. Sullo sfondo c'è anche la quarta opzione Banega, in scadenza di contratto a giugno 2016. L'argentino è valutato dal Siviglia circa 10-15 milioni di euro, ma per lui bisogna fare i conti con la forte concorrenza della Juventus.