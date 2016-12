Milan, caccia ai rinforzi: spuntano Snejider e Uchida

12:42 - In attesa di capire se a gennaio il Milan sarà ancora in lotta per la zona Champions, Galliani e Inzaghi stanno pianificando le operazioni del mercato di riparazione. L'obiettivo principale dei rossoneri è Wesley Sneijder, che potrebbe arrivare in prestito per sei mesi dal Galatasaray. Caccia ai rinforzi anche sulle fasce. Come vice Abate, Honda sponsorizza Uchida dello Schalke 04. Sull'altro lato l'idea è Lionel Vangioni.

A gennaio, dunque, il Milan prepara il colpo Sneijder. L'olandese sembra aver esaurito l'avventura in Turchia e tornerebbe volentieri a vivere e a giocare a Milano. Inizialmente dovrebbe trattarsi solo di un prestito di sei mesi, poi a giugno si vedrà. A gennaio, del resto, Honda sarà impegnato in Coppa d'Asia e Inzaghi è un grande estimatore di Sneijder. In attacco, inoltre, nel mercato di riparazione Pazzini e Niang sembrano destinati a partire e un attaccante in più farebbe molto comodo a Pippo. L'opzione Suso è stata già valutata attentamente e il giocatore è stato opzionato, ma c'è il timore che il suo adattamento con la Serie A a gennaio possa essere troppo difficoltoso.



Ma i rossoneri sembrano intenzionati a intervenire sul mercato anche per puntellare le fasce. Né Abate, né De Sciglio sembrano avere sostituti all'altezza (Armero, Albertazzi e Zaccardo probabilmente verranno ceduti) e allora nelle ultime ore sono spuntate due piste interessanti. La prima porta a Atsuto Uchida, laterale dello Schalke 04 fortemente sponsorizzato da Honda. Da un punto di vista tecnico le relazioni parlano di un giocatore attento in fase difensiva e propositivo in fase offensiva. Esattaemente come Abate. Sull'altro lato il vice De Sciglio potrebbe essere invece l'italo-argentino Lionel Vangioni, che sembra sempre più vicino al Milan. Per l'esterno del River Plate sono già stati avviati colloqui con il club e anche con il manager del giocatore. Sempre per la fascia dalla Russia arrivano invece indiscrezione sull'interesse dei rossoneri anche per Salvatore Bocchetti dello Spartak Mosca.