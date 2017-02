Milan, bloccato Simeone per giugno

L'ultimo giorno di mercato non ha regalato alcun rinforzo per Montella, che comunque in attacco potrà contare sui nuovi arrivi Deulofeu e Ocampos. Sempre per quanto riguarda l'attacco, però, i rossoneri hanno lavorato in maniera importante in vista di giugno: come riferito da Tuttosport, infatti, è stato opzionato Giovanni Simeone, grande rivelazione di questa prima parte di stagione. L'argentino ieri è stato interamente riscattato dal Genoa.