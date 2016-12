Milan bloccato da Luiz Adriano, Galliani: "Adesso El Shaarawy non può restare"

Adesso è tutto più difficile. Il mercato del Milan , senza la cessione di Luiz Adriano , rientrato dalla Cina a mani vuote, subisce una brusca frenata. Sfumano 14 milioni di euro per le casse di via Aldo Rossi e ora bisogna sperare nella cessione alla Roma di El Shaarawy . "El Shaarawy? Al Milan non può tornare: o resta al Monaco o troviamo un'altra squadra. Con Luiz Adriano siamo troppi", ha confermato l'ad a milannews.it.

Senza cessioni, non arriverà nessuno. Un concetto che Adriano Galliani ha già espresso in diverse occasioni e ha ribadito ancora. Cerci va verso il Genoa ed El Shaarawy è in stand by con la Roma. Ma è la liquidità che manca: quei 14 milioni per Luiz Adriano sarebbero stati investiti per arrivare a un centrocampista o a Vangioni, che difficilmente arriverà dal River già in questa sessione. Certo, alla fine del mercato mancano due settimane, ma ora è davvero tutto più difficile. E può saltare anche la trattativa per El Ghazi con l'Ajax. Un affare che era già in fase avanzata.