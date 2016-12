Milan, blitz di Galliani a Zagabria per Pjaca. Rossoneri in pole

LA FOTO Galliani a cena a Zagabria. La foto, che ieri sera ha iniziato a circolare sui social network, è stata confermata. Blitz dell'ad rossonero in Croazia per trovare l'intesa con la Dinamo per il giocatore più inseguito del momento: Marko Pjaca. Dopo l'Inter e il Napoli è stata la volta dei rossoneri a trattare al tavolo del club croato. Accordo possibile per un cifra vicina ai 20 milioni di euro, mentre la Juve non sembra disposta ad andare oltre ai 15.

L'AGENTE: "MILAN IN VANTAGGIO"Segnali positivi per il Milan sono arrivati dall'agente del croato Marko Naletilic: "Il club di Berlusconi ha un piccolo vantaggio. Il Milan segue Pjaca ma sul giocatore ci sono anche grandi club europei. La compagine rossonera è nel mio cuore e con l’a.d. Galliani c’è un rapporto splendido iniziato nel 1986 visto che anche mio padre ha chiuso diverse operazioni col Milan - continua a Itasportpress.it -. Il club di Berlusconi ha un piccolo vantaggio ma le parole le porta via il vento e per portarlo a Milano serviranno i soldi perché la Dinamo Zagabria per un calciatore così importante chiede tanto. La Juve lo voleva tempo fa, ma la Dinamo non lo ha voluto cedere".