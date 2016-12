Milan, blitz di Galliani a Ibiza per Musacchio

Perso Zielinski , il Milan insiste per Musacchio , nonostante le difficoltà di fare mercato per la mancata cessione di Bacca . Adriano Galliani ha incontro, ancora a Ibiza, il presidente del Villarreal e l'intermediario del difensore argentino per capire la disponibilità del giocatore di aspettare un'offerta concreta da parte dei rossoneri. Dopo i ko di Zapata e Rodrigo Ely , Montella attende un centrale.

Già nelle scorse settimane Galliani aveva incontrato il Villarreal trattando per 25 milioni di euro l'acquisto di Musacchio, ma i due no di Bacca al West Ham avevano fatto saltare il suo arrivo. In lista c'è sempre il nome di Caceres, che arriverebbe a parametro zero.