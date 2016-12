Milan: blitz di Galliani a Ibiza per Musacchio

Da Zagabria a Ibiza, nessuna vacanza per Adriano Galliani. L'ad del Milan è andato in missione alle Baleari per cercare di chiudere l'affare Musacchio. È infatti previsto un incontro con l'agente del difensore argentino per trovare un accordo. Per il classe 1990 i rossoneri sono pronti a investire 25 milioni di euro, mentre il Villarreal, forte della clausola rescissoria fissata a 50, non vuole scendere sotto i 30.