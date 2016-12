Milan, Bertolacci ha firmato fino al 2019

Primo giorno in rossonero per Andrea Bertolacci, il primo acquisto del Milan per la prossima stagione. Il centrocampista classe 1991, preso dalla Roma per 20 milioni, è arrivato in treno a Milano per poi sottoporsi alle visite mediche di rito alla clinica "La Madonnina" e firmare il contratto. Galliani a Casa Milan ha quindi perfezionato con l'agente del giocatore il contratto che legherà Bertolacci fino al 2019: "Qui progetto importante".