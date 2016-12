Milan, Balotelli firma e saluta il Liverpool. E gioca?

Mario Balotelli, tramite il suo account Facebook, ha postato la foto della firma del contratto con il Milan , nonostante il club rossonero non abbia ancora comunicato l'ufficialità.Sul social network ha salutato il suo ormai ex club inglese: "Sono grato al Liverpool e ai suoi tifosi per il tempo e le opportunità che mi avete dato. Non è un arrivederci, piuttosto un addio . Tiferò per voi ogni giorno, in ogni competizione, a meno che affrontiate il Milan".

<div id="fb-root"></div><script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/it_IT/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><div class="fb-post" data-href="https://www.facebook.com/MarioOfficialBalotelli/posts/1614207662185457:0" data-width="500"><div class="fb-xfbml-parse-ignore"><blockquote cite="https://www.facebook.com/MarioOfficialBalotelli/posts/1614207662185457:0"><p>I’m grateful to Liverpool FC and Liverpool fans for the time and opportunities you gave me. It’s not a goodbye but...</p>Posted by <a href="https://www.facebook.com/MarioOfficialBalotelli">Mario Balotelli - Official</a> on Mercoledì 26 agosto 2015