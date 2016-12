Milan: Balotelli, ecco perché può tornare al Liverpool

Mario Balotelli potrebbe tornare al Liverpool. Mino Raiola lo aveva soltanto accennato, poi c'è stato l'incontro a cena per cercare di convincerlo. Con loro c'era anche Paul Pogba. Tanti i punti presi in considerazione. In primis, questo ritorno in rossonero se lo immaginavano tutti diverso, ma la pubalgia lo ha frenato già a fine settembre, dopo 4 presenze e un gol all'Udinese. In secondo luogo, l'attaccante ha bisogno di giocare con continuità per non perdere la Nazionale e gli Europei in Francia. In terzo luogo, ed è l'argomento sul quale Raiola ha insistito di più, la posizione di Sinisa Mihajlovic. Il serbo è appeso a un filo: per il suo futuro saranno decisive Bologna e Roma (6 e 9 gennaio) e lui è quello che si è sbattuto in prima persona (mettendoci anche la faccia) per riaverlo a Milanello.



Se salta e arriva uno tra Lippi e Prandelli, non ha più senso per Balotelli rimanere al Milan e rischiare di vivere da comprimario illustre la seconda parte di stagione. Questo anche se, in realtà, Adriano Galliani non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire e farà il possibile per tenerlo in rossonero fino al termine della stagione.