Milan, Bacca vuole solo il PSG

Tra il Milan e Carlos Bacca è ormai un vero e proprio braccio di ferro. Il mercato rossonero è bloccato fino a quando non verrà ceduto il colombiano, che però sta rifiutando le varie destinazioni che si profilano. Dopo il no al West Ham , è arrivato quello al Barcellona : troppo scomodo il ruolo di quarto attaccante alle spalle di Messi, Neymar e Suarez. Bacca aspetta ora un segnale dal PSG del suo ex mentore Unai Emery.

Carlos Bacca punta i piedi e in casa Milan sale sempre più l'irritazione. Dopo aver detto no per due volte al West Ham perché alla caccia di un club che giocasse la Champions League, il colombiano ha declinato anche l'offerta del Barcellona perché non intende fare da riserva a campioni come Messi, Neymar e Suarez e vuole una squadra che punti su di lui e ne esalti le doti da realizzatore. Bacca vorrebbe tornare alle dipendenze del suo vecchio maestro Unai Emery (che è uscito allo scoperto chiedendo una punta da affiancare a Cavani), ma il PSG ha il problema di avere in rosa già quattro extracomunitari, David Luiz, Thiago Silva, Lucas e Maxwell. Quest'ultimo, a Parigi da 4 anni e mezzo, potrà ottenere la cittadinanza francese solo tra sei mesi dopo 5 anni di residenza.



Intoccabili i due difensori, il sacrificato potrebbe essere Lucas, che potrebbe avere mercato in Premier League. Solo una sua eventuale cessione aprirebbe le porte all'arrivo dell'attaccante dal Milan. Per questo al momento Bacca aspetta segnali da Parigi e rifiuta le altre proposte. Anche la pazienza di Galliani ha, però, un limite...