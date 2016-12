Milan, Bacca: "Se resto dipende dal progetto, ho tante offerte"

Il nazionale colombiano è in vacanza dopo le fatiche della Copa America, ma è tornato a parlare a un evento a Bogotà. Visto che il suo nome è sulla bocca di tutti per le offerte da mezza Europa, la più concreta dal West Ham, impossibile non parlare di mercato: "Io vorrei giocare la Champions col Milan, ma l'anno scorso non ci siamo qualificati. La mia permanenza dipenderà dal progetto di quest'anno e dai giocatori che arriveranno. Poi prenderò una decisione. Offerte da diversi campionati non mancano, ma io sono in vacanza e la società sta parlando col mio agente. Non è facile prendere una decisione, ma abbiamo tempo".



Col nuovo corso rossonero però non ci sono ancora stati contatti: "Non ho parlato direttamente con Montella, il club sa che sono in vacanza e rispettano questo mio momento. Il mio agente parla con tutti, anche col Milan".