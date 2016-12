Milan, Bacca scalpita: "Nuovi obiettivi, nuovi sogni, nuove speranze"

Carlos Bacca, atteso in Italia domenica sera, si aggregherà ai nuovi compagni di squadra settimana prossima. La voglia di Milan - dopo il relax successivo alla Coppa America - è tanta, l'attesa sta per finire: per i tifosi rossoneri ma anche per lo stesso attaccante colombiano che su twitter ha lanciato un nuovo messaggio, con tanto di maglia numero 70 in bella vista. "Nuovi obiettivi, nuovi sogni, nuove speranze, nuove sfide sempre in nome tuo, mio Dio". Il Milan è pronto ad accogliere il suo nuovo bomber.