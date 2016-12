Milan, Bacca non parte per la tournèe negli Usa

Futuro sempre più lontano dal Milan per Carlos Bacca : il colombiano, infatti, non partirà con il resto dei compagni per la tournèe negli Usa. Dalla società rossonera fanno sapere che si tratta di una "scelta tecnica" perché il bomber appena rientrato dalle vacanze non è in perfette condizioni fisiche, ma la cessione sembra dietro l'angolo. Il West Ham attende una risposta nelle prossime ore: il sì dell'ex Siviglia sbloccherebbe così il mercato di Galliani.

Rientrato ieri a Malpensa, il colombiano ha incontrato il suo agente per parlare dell'offerta del West Ham: contratto quadriennale ricco da 4,5 milioni di euro a stagione. Bacca vorrebbe aspettare un club che giochi la prossima Champions League, ma il tempo stringe e nelle prossime ore dovrà prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Galliani, intanto, attende i 30 milioni di euro della sua cessione per andare all'assalto di Musacchio, Zielinski, Sosa e Cuadrado. Dopo il forfait di Lapadula, Montella per le sfide contro Bayern Monaco, Liverpool e Chelsea, che saranno trasmesse in esclusiva su Premium , avrà a disposizione per l'attacco solo Matri, Menez, Luiz Adriano e Niang.

ANCHE DE SCIGLIO NON PARTE: IL COMUNICATO DEL CLUBIl Milan ha deciso, su richiesta del proprio allenatore Vincenzo Montella, di adottare per Carlos Bacca, arrivato giovedì a Milano, e per Mattia De Sciglio, in arrivo giovedì 28 Luglio, gli stessi criteri messi in pratica per Gianluca Lapadula e Leonel Vangioni. Per cui sia Bacca che De Sciglio affronteranno tutta la preparazione sui campi del Centro sportivo rossonero di Milanello, uscendo per questi motivi, e non per ragioni legate al calciomercato, dall'elenco dei convocati per la International Champions Cup dalla quale il Milan è atteso negli USA.