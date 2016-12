Milan, avanti tutta per Jackson Martinez e Kondogbia

Venerdì una possibilità, da lunedì una certezza. Salto di qualità del Milan nel mercato 2015. Nella scorsa stagione avvicinarsi a giocatori come Jackson Martinez del Porto, clausola rescissoria da 35 milioni di euro, e Kondogbia, costo intorno ai 30 milioni, era improponibile. Invece, da via Aldo Rossi, trapela che, dopo il viaggio di Adriano Galliani a Oporto e Monaco , le trattative continuano per entrambi i giocatori. Insomma, la cifra messa a disposizione da Silvio Berlusconi, che anticipa parte dei 480 milioni che verranno versati per il 48% del pacchetto da Mr Bee Taechaubol , è già stata programmata per acquisti di prima fascia.

Mihajlovic già in quelle occasioni non può sbagliare, non sono ammesse figuracce come è capitato nelle amichevoli delle ultime due stagioni. Da luglio si devono mettere le basi per un Milan che ritorni subito in Champions League dove i rossoneri, nonostante le ultime stagioni negative, sono ancora in testa in due classifiche su tre, davanti a Real Madrid, Bayern e Barcellona, come indica la grafica quella del rapporto tra le partecipazioni in questi 60 anni, 28, e le finali conquistate, 11. Una seconda tra le partecipazioni e le vittorie, addirittura lo 0,25, 1 su 4, mentre è quinto nella proporzione tra le finali giocate, 11, e le vittorie, ben 7. Nei suoi quasi 30 anni di presidenza a Silvio Berlusconi mai era capitato di rimanere 9 anni senza una finale di Champions. Un vuoto divenuto per lui insopportabile.