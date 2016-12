Milan attento: su Donnarumma irrompe il Manchester City

Tutti pazzi per Donnarumma . Accostato più volte alla Juve per il dopo Buffon e ad altri top club come Manchester United , Chelsea e Real Madrid , Gigio è finito infatti prepotentemente anche nel mirino del Manchester City . Il portiere rossonero classe 1999 non ha ancora rinnovato con il Milan e i Citizens sarebbero pronti a offrirgli un contratto molto ricco in grado di battere la concorrenza di tutte le altre squadre.

Donnarumma non ha ancora compiuto 18 anni, ma in campo continua a fare il fenomeno, attirando l'attenzione dei grandi del calcio. Il gioiellino rossonero è uno degli osservati speciali più promettenti del calcio europeo e, vista la sua situazione contrattuale, è sotto gli occhi di tutti.



In attesa di capire le sue intenzioni sul rinnovo da "maggiorenne" col Milan, sulle tracce del gigante classe '99 si sono subito piazzati Juve, United, Chelsea, Real e Barcellona, ma finora nessuno ha presentato un'offerta ufficiale al numero uno rossonero. Il City però ora sembra aver alzato l'asticella, piazzandosi in pole position per Gigio, per cui sarebbe già pronto un ingaggio da top player. Raiola attende sviluppi, mentre Adriano Galliani ha glissato sul futuro del portiere: "Mi sono promesso di non parlare di mercato Milan e del futuro, con situazioni che non mi riguarderanno probabilmente. Mi fermo al 2 dicembre prossimo".