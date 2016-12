Milan, Atletico in pressing per Bacca. L'agente: "Valuteremo"

Il futuro di Carlos Bacca è sempre più lontano dal Milan . L' Atletico Madrid è pronto a sferrare l'attacco decisivo per l'attaccante colombiano e il ds Berta , avvistato a Milano, non è passato inosservato. Sul piatto per i rossoneri 25 milioni di euro. "Carlos è in vacanza - ha frenato l'agente - e l'Atletico non è l'unico club che si è mosso per lui. Al suo ritorno parleremo col Milan e faremo il punto della situazione".

Atletico Madrid o Chelsea, oppure qualche altro club europeo. Ciò che sembra ormai quasi scontato pur non essendolo ancora è che l'avventura di Bacca al Milan sia destinata a finire nelle prossime settimane. L'attaccante colombiano è in vacanza dopo il terzo posto conquistato nella Copa America, ma intorno al suo futuro le voci non si placano. In vantaggio ci sarebbe l'Atletico Madrid il cui ds, Berta, è stato visto a Milano. L'accordo con l'entourage del giocatore sarebbe già stato trovato per un triennale da circa 4 milioni di euro a stagione, ma restano da chiarire diversi aspetti col giocatore stesso e la società rossonera che dall'operazione vorrebbe ricavare 30 milioni e non i 25 proposti dai Colchoneros.



"Non ci sono novità - ha affermato Sergio Barila, l'agente di Bacca, a Fantagazzetta -. Carlos è in vacanza e va lasciato tranquillo. Ha un contratto con il Milan e non è il momento di parlare di altro, ha già rifiutato le proposte dalla Cina perché sono scelte che eventualmente si faranno nei prossimi anni, non ora". Il presente dice Atletico o Chelsea: "Non solo, anche altri club importanti mi hanno chiesto informazioni e sono interessati. Ma ripeto, non è il momento. Quando Bacca tornerà dalle vacanze parleremo con il Milan per fare il punto della situazione e analizzeremo ogni aspetto".