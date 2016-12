Milan, arrivato Pasalic: venerdì e sabato visite mediche

E' il giorno di Mario Pasalic al Milan . Il croato del Chelsea è arrivato a Milano e tra venerdì e sabato si sottoporrà alle visite mediche. Visite in questo caso importanti e approfondite dato che il giocatore, reduce da una stagione al Monaco, è fermo da metà febbraio per un'ernia discale che gli ha creato parecchi problemi. Il Milan, insomma, prima di passare alle firme vuole essere sicuro che la condizione fisica del giocatore sia ottimale.

Il punto critico è l'ernia che lo ha bloccato l'anno scorso. Sulle qualità tecniche del giocatore non ci sono dubbi: Pasalic è duttile, capace di giocare in quasi tutti i ruoli del centrocampo, ha fisico ed è giovane. Ma è pur sempre un giocatore fermo da mesi, che deve riprendere il ritmo partita, abituarsi nuovamente a essere nella partita. Per questo il Milan, sopra ogni cosa, farà molta attenzione a quanto diranno le visite mediche. E per questo le visite saranno particolarmente attente e approfondite. Nello specifico, sabato sarà il professor Fornari a controllare la schiena del giocatore.



Atterrato a Linate, il centrocampista croato si è lasciato scappare solo poche dichiarazioni: "Sono felice di essere qui, ma parlerò solo dopo le visite mediche".