Milan: arriva Carlos Zambrano a parametro zero

19:16 - Il Milan ha trovato il difensore centrale per la prossima stagione e la schiera dei "parametro zero" si allarga. I rossoneri hanno infatti raggiunto l'accordo con Carlos Zambrano, difensore peruviano classe 1989 in scadenza a giugno con l'Eintracht Francoforte. A lasciarsi scappare l'accordo è stato il fratello-agente con un post pubblicato su Facebook: "Festeggiando l'accordo col Milan". Intervento poi subito cancellato e smentito.

La pubblicazione delle foto da un bar di Milano è stata forse troppo affrettata e per questo il post sul social network è stato prontamente cancellato, ma il succo non cambia. Il Milan e Zambrano hanno trovato l'accordo e il roccioso centrale nella prossima stagione continuerà a vestire il rossonero, ma non più quello dell'Eintracht. Marco Zambrano, il fratello-agente, ha poi smentito l'accordo appellandosi alla "speranza di un nostro amico peruviano di Milano", spiegazione comunque poco convincente.

Zambrano, soprannominato "El Leon" in patria, è un difensore granitico e dotato di grande fisico, sbarcato in Germania grazie allo Schalke 04. Nel corso della sua carriera ha vestito anche la maglia del St. Pauli.