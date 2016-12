Milan, Antonelli: "Via dal Genoa solo per tornare al Milan" 

14:40 - Visite mediche. Poi l'ufficialità. Il ritorno a casa per Luca Antonelli è però cosa già cosa fatta: "Ringrazio il Genoa - ha detto poco prima di iniziare i test di routine - per questa opportunità che mi ha dato. Spero di far bene, perché qua sono veramente ritornato a casa. L’unica squadra che poteva farmi cambiare idea sull’andar via da Genova era il Milan. Sono contento. Ho sentito il dottor Galliani, Inzaghi ancora no. Mi sento benissimo"

"Non vedo l’ora di iniziare" ha poi aggiunto. Iniziare in una squadra che deve risalire in classifica e conquistare la qualificazione in Europa: "Risaliremo con tanto lavoro e tanta voglia. Sono arrivati giocatori nuovi e sicuramente faremo bene fino al termine del campionato". Un Milan con un'ossatura italiana: "Questo è importante".