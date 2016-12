Milan-Antonelli è fatta, anche se Armero dice no al Genoa

13:55 - Il Milan è a un passo da Luca Antonelli, pronto a tornare nel club dove è cresciuto. L'accordo col Genoa prevede che l'esterno si trasferisca in prestito con obbligo di riscatto a 4,5/5 milioni di euro. Al Grifone dovrebbe andare il colombiano Armero (in prestito), anche se al momento ha rifiutato. Lunedì Galliani potrebbe piazzare un altro colpo in difesa: anche Munoz è infatti sempre più vicino.

Manca dunque solo la firma sul contratto per ufficializzare il ritorno di Antonelli in rossonero. Il giocatore dovrebbe sostenere le visite mediche già nella giornata di sabato.



Infine il capitolo Munoz: il giocatore, che non ha trovato l'accordo con il Palermo e non rinnoverà il contratto, era già finito da giorni nel mirino del Milan che, però, aveva incassato un primo no di Zamparini. Nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato. C'è stata un'apertura dei rosanero che porta a un moderato ottimismo. Di più, stando a Tuttomercato, la chiusura dell'affare potrebbe arrivare lunedì: al Palermo andrebbero 1,3 milioni.