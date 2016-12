Milan, anche la Fiorentina si muove per El Shaarawy

Anche la Fiorentina si muove, concretamente, per Stephan El Shaarawy . Dopo la Roma , per cui si parlava addirittura di accordo già raggiunto (prestito con riscatto legato a un numero non precisato di presenze) e il Genoa, i viola hanno infatti bussato alla porta di Galliani per il Faraone. La soluzione proposta dai viola al Milan è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni circa. Un'opzione che i rossoneri valuteranno.

Nonostante tutto, nonostante un paio d'anni almeno vissuti a fari spenti e nonostante, soprattutto, l'ultimo spezzone negativo di carriera nel Principato, il Faraone continua ad avere mercato e il suo ritorno al Milan ha immediatamente fatto alzare le antenne alle big della Serie A. Non solo la Roma, dunque, con Sabatini a colloquio con Galliani per colmare la lacuna in attacco lasciata dall'addio di Iturbe. Non solo il Genoa, casa madre di El Shaarawy e società amica del Milan. Anche la Fiorentina, con Paulo Sousa deciso a puntare su di lui per sostituire Giuseppe Rossi.



Fatto sta che la situazione, sponda Milan, comincia a diventare sorprendentemente favorevole. E' vero che tutte le pretendenti parlano esclusivamente di prestito con diritto di riscatto. Ma tra un incasso possibile e lo zero attuale, frutto del mancato e atteso riscatto del Monaco, è evidente che in via Aldo Rossi prendano molto sul serio le offerte. La situazione potrebbe peraltro sbloccarsi molto in fretta. A giorni, subito a inizio mercato, e tanto basterebbe al Milan per muoversi anche alla voce acquisti. Mihajlovic aspetta fiducioso. Oggi, intanto, è il giorno di Suso al Genoa e Boateng al Milan: due ufficialità scontate. Ma anche, forse, di Cerci in rossoblù. Si aspetta il via libera del giocatore, poi l'affare sarà chiuso.