Milan, al Trofeo Tim "riacquista" Carlos Bacca

C'è una novità nel Milan questa sera impegnato nel Trofeo Tim. La novità si chiama Carlos Bacca. L'intrigo di mercato che lo vede coinvolto da un mese, le ipotesi di cessione e la teoria che non sarebbe appropriato al gioco di Montella (?), passano al vaglio di un debutto che è davvero tale. Bacca in campo è la novità di un Milan che sul mercato cerca attaccanti dopo aver preso Lapadula, ha pensato a Zaza, insegue Cuadrado e altro ancora.



Per Bacca non c'è stata ressa al mercato europeo. Il West Ham, poi una serie di dice mai concretizzati. Non ha preso parte alla lunga tournée rossonera, è rimasto a Milanello ad allenarsi, non ha mai alzato la voce o chiesto qualcosa di diverso dal volersi allenare e Montella ha appena detto che Bacca sì, è uno che fa gol e che "del tutto adatto al mio tipo di gioco". Chissà che il tormentone-mercato di Bacca stia per chiudersi. Stasera contro Sassuolo e Celta Vigo.