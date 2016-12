Milan, agente di Van Ginkel all'attacco: "O gioca o addio a gennaio"

15:29 - Marco van Ginkel non sta giocando. Il giocatore è arrivato al Milan come una delle più interessanti promesse europee, ma finora ha accomulato solo 30 minuti in campo. La situazione non deve piacere al giocatore né al suo agente Karel Jansen che, intervistato dalla testata Fox Sports, ha avvertito il club rossonero annunciando la possibilità di un ritorno del giocatore al Chelsea già a gennaio.

"Le premesse al Milan erano buone, - ha dichiarato Jensen - Marco ha dovuto cominciare dalla panchina dato che rientrava da un lungo infortunio, ma ora che è pronto continua a non giocare. Non siamo contenti di questa cosa, Marco non è venuto a Milano per fare panchina, è contro ogni logica. Se la situazione non dovesse cambiare, il Chelsea potrebbe richiamarlo già a gennaio".

Sorge, dunque, un'altra grana per i rossoneri in un momento della stagione delicatissimo. A complicare ulteriormente la faccenda, spunta anche una clausola di natura economica. Infatti, se van Ginkel non dovesse arrivare a quota 20 partite, il Milan sarà tenuto a versare nelle casse del Chelsea 400 mila euro.