Milan, agente Bacca: "Vuole conquistare l'Europa in rossonero"

Al Milan nessuno è intoccabile e da giorni si parla di un interessamento del Bayern Monaco su Carlos Bacca, bomber rossonero da quattordici gol in Serie A. Sul futuro del colombiano ha voluto fare chiarezza l'agente, Sergio Barila: "Bacca ha un contratto col Milan, non è il momento di parlare di presunte offerte in arrivo. Vuole vincere la Coppa Italia". Intanto la dirigenza avrebbe fissato il prezzo per trattare: almeno 35 milioni.